Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись на 2021 год

Всероссийская перепись населения, основной этап которой должен был пройти в октябре 2020 года, Росстат предложил перенести на 2021 год. Причина — невозможность качественной подготовки в условиях пандемии коронавируса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Росстата Павла Малкова.

Перепись должна была начаться в отдаленных районах уже с 1 апреля, но из-за коронавируса начало исследования решено было отложить. Теперь Росстат решил и вовсе перенести перепись на следующий год.

«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных - у нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации», — назвал одну из причин переноса Малков.