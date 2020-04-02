Трамп: Россия и Саудовская Аравия договорятся по нефти в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп заявил, что он ожидает в ближайшие дни соглашения о добыче нефти между Саудовской Аравией и Россией, которое положит конец ценовой войне, ставшей причиной «разорения» нефтяной отрасли во всем мире. Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, что они решат это в течение следующих нескольких дней. ... Обе страны знают, что им нужно делать», - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме, не уточняя причин своей уверенности.

Президент США отметил, что из-за борьбы за долю на рынке Саудовской Аравией и Россией «во всем мире нефтяная промышленность разрушена». Трамп добавил, что хочет вернуть нефтяную отрасль «туда, где она была».

Отметим, что по данным Argus media, 30 и 31 марта ценовые формулы российской нефти Urals стали соответствовать отрицательным значениям. То есть затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и прочие расходы превысили среднюю стоимость Urals.