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Роспотребнадзор требует продлить нерабочую неделю

01.04.2020

Нерабочую неделю, введенную в России из-за коронавируса, необходимо продлить, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, период инкубации для вируса составляет 14 дней. Соответственно период разрыва связи тоже должен быть кратным 14 дням, передает «Интерфакс».

Попова отметила, что уже виден результат принятых мер, включая решение о девяти нерабочих днях, которые сейчас продолжаются в стране, «поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это безусловная задача нашего грядущего периода».

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