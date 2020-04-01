В апреле ожидается беспрецедентное падение спроса на нефть

По оценкам ряда наиболее влиятельных аналитиков энергетической отрасли, в мире ежедневное потребление нефти в апреле упадет на 15–22 млн баррелей по сравнению с предыдущими годами. Происходящая катастрофа на нефтяных рынках уже ударила по переработчикам сланцевой нефти, привела к остановке бурения и быстрому заполнению резервуаров для хранения по всему миру, но последствия могут быть еще серьезнее, пишет Bloomberg.

«Это, вероятно, изменит ситуацию в отрасли, — считают аналитики Goldman Sachs. — Невозможно закрыть такой большой пробел спроса без больших и постоянных последствий для предложения».

Спад спроса усугубляется тем, что бывшие союзники по ОПЕК+ Саудовская Аравия и Россия качают как можно больше нефти в битве за долю рынка, создавая дополнительное давление на судоходство, танки и трубопроводы. По оценкам Goldman, в апреле в хранилища поступает около 20 млн баррелей в день, а IHS Markit ожидает, что миру не хватит места для хранения нефти уже к середине года.

Апрель также станет худшим месяцем для мирового спроса на топливо для реактивных двигателей. Отраслевой консультант FGE прогнозирует, что потребление бензина в США упадет на 50% по сравнению с 2019 годом. Компания Energy Aspect прогнозирует, что мировая цена на нефть марки Brent может упасть почти до $10 за баррель, чего не было более двух десятилетий. Быстрое восстановление цен кажется маловероятным: около 70% из 130 респондентов в опросе Bloomberg Intelligence заявили, что к июню (когда намечена следующая встреча ОПЕК) Brent все еще будет стоить ниже $30 за баррель. Из-за блокировки крупнейших экономик мира в связи с пандемией COVID-19 спрос остается в условиях свободного падения, а Саудовская Аравия и Россия укрепляют доминирующее положение в поставках.

С одной стороны, по мнению Goldman, благодаря кризису нефтяная отрасль может получить реструктуризацию, в которой нуждалась. С другой, политика снижения выбросов углекислого газа может не дать ей восстановиться.