Власти запускают систему слежения за носителями коронавируса и контактерами

Минкомсвязи подготовило систему слежения за теми, кто контактировал с зараженными коронавирусом. Письмо об этом направлено ведомством руководителям регионов, пишут «Ведомости».

Система отслеживания контактов с носителями коронавируса будет анализировать данные о местоположении мобильных телефонов зараженных граждан и тех, кто находился рядом с ними (такие сведения должны предоставлять сотовые операторы). Тем, кто контактировал с заболевшими, будут рассылаться сообщения о необходимости самоизоляции.