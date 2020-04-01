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Власти запускают систему слежения за носителями коронавируса и контактерами

01.04.2020

Минкомсвязи подготовило систему слежения за теми, кто контактировал с зараженными коронавирусом. Письмо об этом направлено ведомством руководителям регионов, пишут «Ведомости»

Система отслеживания контактов с носителями коронавируса будет анализировать данные о местоположении мобильных телефонов зараженных граждан и тех, кто находился рядом с ними (такие сведения должны предоставлять сотовые операторы). Тем, кто контактировал с заболевшими, будут рассылаться сообщения о необходимости самоизоляции. 

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