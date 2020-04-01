Экономисты ВШЭ подсчитали потери Пенсионного и других соцфондов из-за COVID-19

С марта 2020 из-за сокращения зарплат и роста безработицы на фоне связанного с коронавирусом кризиса снижаются доходы Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования, обеспечивающих 70% соцвыплат в России. По данным экономистов из Института социальной политики НИУ ВШЭ, при наиболее негативном сценарии соцфонды потеряют 2,34 трлн руб., сообщает РБК.

Соцфонды получают доходы от страховых взносов работодателей, а также от трансфертов из федерального бюджета. В прошлом году поступления страховых взносов составили 7,8 трлн руб., а прямые трансферты — свыше 3,4 трлн руб. На фоне коронавируса, девальвации рубля и ухудшения ситуации в экономике эксперты прогнозируют уменьшение фонда оплаты труда, сокращение количества рабочих мест, увеличение безработицы и падение доходов населения. Также к выпадающим доходам приведет анонсированное президентом снижение ставок страховых взносов с 30% до 15% для малого и среднего бизнеса с зарплат выше МРОТ.

При сокращении фонда оплаты труда и рабочих мест на 5% ежемесячные доходы соцфондов упадут на 65,1 млрд руб. Если кризис продлится три месяца, то социальные фонды потеряют 195,4 млрд руб., полгода — 390,8 млрд руб., а если все девять месяцев — 586,3 млрд руб.

Самый вероятный сценарий, по мнению экспертов — сокращение ФОТ и рабочих мест на 10-15%. Фонды от этого не получат за три месяца от 390,8 млрд до 586,3 млрд руб., за полгода — от 781,7 млрд до 1,17 трлн руб., а за девять месяцев непрерывного кризиса — от 1,17 трлн до 1,76 трлн руб.

При негативном сценарии (ФОТ и рабочие места сократятся на 20%) ежемесячные выпадающие доходы соцфондов будут порядка 260,4 млрд руб., за три месяца — до 781,7 млрд руб., за полгода — до 1,56 трлн руб., за девять месяцев — 2,34 трлн руб.

Эксперты советуют определить дополнительные источники финансирования для исполнения социальных обязательств фондами. Например, прибегнуть к средствам Фонда национального благосостояния и выпустить облигации Минфина. При этом нужно разрешить сокращенным работникам раньше выходить на пенсию, а страховую пенсию рассчитывать из фактически накопленных пенсионных прав с соблюдением минимальных требований к продолжительности стажа и величине пенсионного коэффициента.

Ликвидацию институтов социального страхования и передачу их обязательств федеральному бюджету экономисты не одобряют. При этом предлагают рассмотреть прямое финансирование фиксированных пенсионных выплат (расходы на них у Пенсионного фонда порядка 2,5 трлн руб.).