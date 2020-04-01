В Сети появились личные данные вернувшихся из-за границы оренбуржцев

Таблица с именами, фамилиями, датами рождения и адресами жителей Оренбурга, недавно побывавших за границей, была опубликована в Viber-группе «Коронавирус Оренбург». Заголовок таблицы гласит, что люди поставлены на сторожевой учет как возможные носители COVID-19, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

В региональном минздраве заверили, что они подобные списки не составляли и будут выяснять их происхождение. Подразделение собственной безопасности УМВД по Оренбургской области начало проверку, чтобы установить и привлечь к ответственности лиц, допустивших утечку.