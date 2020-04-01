Эксперты: в США до 240 тысяч человек умрет от коронавируса

COVID-19 может убить от 100 до 240 тысяч жителей США, даже если люди продолжат находиться дома и ограничивать свои контакты. Такие экспертные прогнозы были представлены на пресс-конференции американским президентом Дональдом Трампом, который продлил принципы социального дистанцирования до 30 апреля, сообщает Associated Press. Рост выявленных за сутки заболевших в США превысил 26 тыс., а общее количество перевалило за 189 тыс., число погибших от COVID-19 — за 4 тыс. человек.

Некоторые люди решили игнорировать принципы социального дистанцирования. Так в Луизиане вечером 31 марта множество верующих собрались в церкви Life Tabernacle, чтобы услышать пастора, которому предъявлены обвинения в административных правонарушениях за проведение богослужений, несмотря на запрет собраний. Несколько протестующих также пришли к церкви, один из них держал табличку: «Бог не любит глупых».

Прогнозы, представленные на брифинге в Белом доме для СМИ, свидетельствуют о том, что, если бы не принятые меры по социальному дистанцированию по всей стране, погибли бы от 1,5 до 2,2 млн человек.

В Нью-Йорке, где погибли от вируса уже около 1550 человек, мертвых складывают в грузовики с рефрижераторами, а закрытый теннисный центр, в котором проходит турнир US Open, превращают в больницу.

Между тем, два лайнера с пассажирами, совершавшими круиз по Южной Америке, призывают власти Флориды разрешить причалить. На борту у десятков человек есть симптомы гриппа, а четыре человека умерли (две смерти связывают с COVID-19). Но губернатор Флориды говорит, что ресурсы штата слишком ограничены.

Во всем мире инфицированы были более 850 тыс. человек, более 42 тыс. умерли. Половина умерших — в Италии и Испании. В то же время власти Италии сообщают, что количество новых случаев может начать снижаться, однако кризис еще далек от завершения. В Испании, где произошло 840 новых летальных исходов, число жертв превысило 8 тыс. В Мадриде был открыт второй временный морг после того, как каток, ставший местом размещения тел на прошлой неделе, был переполнен. В Израиле министерство обороны заявило, что превратило завод по производству ракет в конвейер для аппаратов вентиляции легких. В Китае 1 апреля было зарегистрировано всего 36 новых случаев заболевания COVID-19.