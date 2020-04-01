Роспотребнадзор обязал ФСИН тестировать арестантов и заключенных с ОРВИ на коронавирус

Сотрудники учреждений ФСИН, а также заключенные колоний и СИЗО должны быть протестированы на коронавирус, если у них появились признаки респираторных заболеваний. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора.

Ранее ФСИН ввела временный запрет на свидания с заключенными, ограничило допуск адвокатов в московские СИЗО. При этом в ведомстве заявляли, что больных COVID-19 в учреждениях нет, а адвокаты сообщали, что заболевших заключенных не проверяют на коронавирус.

Кроме учреждений ФСИН, под распоряжение Роспотребнадзора попадали учебно-воспитательные объекты закрытого типа, кадетские корпуса и дома-интернаты.