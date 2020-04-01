Правительство ввело квоты на возврат россиян из-за границы

С 31 марта начал действовать лимит на прием аэропортами россиян из других государств, предложенный Роспотребнадзором и введенный правительством. Однако по данным МИД, нововведение затрудняет процесс возвращения граждан, поэтому пока работа ведется в ручном режиме, пишет «КоммерсантЪ».

Квоты ограничивают московское Шереметьево приемом 500 пассажиров из других стран в сутки, другие аэропорты — 200 человек. По информации МИД, вывезти из других стран нужно примерно 35 тыс. граждан (эта цифра «плавающая и постоянно меняется в сторону увеличения»).

Росавиации приходится локально менять ограничения в «ручном режиме». Например, 31 марта планировалось доставить 1947 человек, из них 535 человек в регионы. Однако из-за лимита около 400 россиян, большинство из которых пытается вернуться с Бали, остались на транзите в аэропорту Дохи. Авиакомпания Qatar Airlines должна была направить два рейса в Москву и Санкт-Петербург, но Россия не смогла их принять. В закрытом катарском аэропорту власти страны решили россиян не держать и отправить их снова на Бали.

Больше всего россиян хотят вернуться из Таиланда (больше 20 тыс. человек), Индии (более 5 тыс.) и Индонезии (5 тыс.). При этом 30 марта было объявлено, что аэропорт популярного у туристов острова Пхукет в Таиланде будет полностью закрыт с 10 по 30 апреля, а до этого был закрыт въезд через мост и порты с материка.

Россияне, пытающиеся вернуться на родину, жалуются на высокую цену билетов. В Министерстве иностранных дел отмечают, что вопросы ценообразования на «вывозные» рейсы относятся к компетенции Росавиации. При этом люди не могут не то что купить билеты, а даже позвонить в колл-центры: деньги на телефоне в роуминге закончились, и они выходят на связь, если найдут бесплатный интернет. Однако из некоторых стран россиян вывозили бесплатно, 28 марта правительство выделило перевозчикам на это 1,5 млрд руб., хотя компаниям деньги пока не поступили. Также, по данным «Ъ», вернуться в Россию можно бесплатно, если убедить местное посольство, что не сможешь заплатить за перелет.