Врач из США Ираклий Бузиашвили: Болезнь развивается стремительно

Так, слушайте все. Пишу по-русски, потому что наши люди еще что-то говорят про «низкую смертность от коронавирусной инфекции» и «выдумки властей-американцев-Путина-китайцев-мировой закулисы».

В маленькой городской больнице, в которой я работаю, в обычное, МИРНОЕ время случается 2-3 смертных случая в неделю. В подавляющем большинстве случаев это пожилые пациенты из домов престарелых, которым далеко за 85-90, с миллионом хронических заболеваний, и которым просто пришло время уходить. Обычно и медперсонал, и родственники понимают за несколько дней-недель, что смерть неизбежна, и заранее подписывают форму «DNR/DNI» — не реанимировать и не интубировать в случае неизбежного.

Но это в мирное время. В военное время, в которое мы все сегодня живем, в нашей же больнице в среднем 8-10 смертных случаев В ДЕНЬ. Да, в день. И это не бабули и дедули под 100 лет. Это часто 50-60-летние люди, еще 1-3 дня назад сами пришедшие из дома в больницу из-за одышки или кашля. Просто их потребность в кислороде увеличивается так стремительно, что они пролетают по лестнице «канюля в нос ---> 40%-ная кислородная маска ---> 100% кислородная маска ---> интубация» до дыхательной недостаточности за день-полтора. И даже на 100% кислорода с трубкой в горле насыщение крови кислородом часто не поднимается выше 90% (должно быть больше 95%). Это с максимальным давлением в легких на выдохе, конечно (РЕЕР, для специалистов). И мы просто ждем, потому что после этого уже мало что сделаешь. Доходит до того, что придя утром в больницу, мне и двум медсестрам приходится проводить сердечно-легочную реанимацию случайной пациентке, потому что две другие реанимационные бригады заняты тем же самым с другими пациентами В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ. При этом, как вы все понимаете, где я — эндокринолог, и где реанимация.

Не говорите больше про низкую смертность и выдумки марсиан, прошу вас. И сидите уже дома.

P.S. Да, та 58-летняя пациентка, которую я реанимировал утром, не выжила, несмотря на «литр» введенного адреналина, несколько других правильных в такой ситуации лекарств и 7 дефибрилляций. Как не выживают и 85% всех интубированных с этим гребаным коронавирусом.

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