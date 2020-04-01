Приложение для слежки за москвичами обязательно не для всех

Мобильное приложение «Социальный мониторинг», которое будут использовать для отслеживания местонахождения москвичей в период карантина, предназначено только для пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, добровольно выбравших лечение дома и обязавшихся соблюдать карантин. Пока приложение находится в стадии разработки и теста, сообщил ТАСС руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Он отметил, что приложение не планируется использовать в отношении всех москвичей.

Пациенты, желающие проходить лечение на дому, после подписания информированного согласия получат закрытую ссылку на приложение, а в случае необходимости и смартфон.

Ранее СМИ обратили внимание, что в Google Play появилось приложение для мониторинга москвичей. При установке оно запрашивает доступ к информации о геолокации, камере, звонкам и показателям датчиков носимых устройств.

При этом мэрия Москвы вскоре издаст постановление о применении QR-кодов для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции.