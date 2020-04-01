В России может начаться дефицит сигарет

После исключения Минпромторгом табачных изделий из списка товаров первой необходимости три завода по производству сигарет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прекратили работу. По мнению представителей индустрии, если работа не возобновится, в стране может начаться дефицит сигарет, пишет «Фонтанка».

С 30 марта приостановили работу табачные фабрики и заводы крупнейших мировых игроков этого рынка в Петербурге и Ленобласти. По данным Петростата, годовой объем выпуска табачных изделий в Петербурге и Ленобласти составляет около 180 млрд руб. Две фабрики на территории Петербурга, по данным АО «БАТ-СПб», производят более 50% сигарет в России.

«По данным Всемирной организации здравоохранения в России около 36 млн взрослых курильщиков. Сигареты являются товаром, который невозможно заменить. Остановка производства и реализации сигарет спровоцирует ажиотажный спроса и, несмотря на наличие торговых запасов, приведет к дефициту», — считает Яна Гуськова, директор «Бритиш американ тобакко» по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия, Беларусь.

По ее мнению, нехватка легального товара будет восполнена фальсификатом, а приостановка работы российских производителей обойдется госбюджету в 10 млрд руб. в неделю недополученных акцизов и налогов. Компания обратилась к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой включить табак в перечень товаров первой необходимости.