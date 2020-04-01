ООН: на поддержку экономики нужно потратить 10% глобального ВВП

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил масштабный доклад о социально-экономических последствиях пандемии COVID-19 и путях преодоления вызванного ею кризиса. В нем предлагается странам-участникам принять план стимулирования экономики общей стоимостью в 10% глобального ВВП, поддержать малый и средний бизнес и оказать помощь самым уязвимым слоям населения, говорится на сайте ООН.

«Пандемия коронавируса — это переломный момент для современного общества, — заявил Антониу Гутерриш. — История будет судить о нас не по тому, как отдельные правительства справились с кризисом, а по тому, насколько мы сумели объединиться и скоординировать усилия на глобальном уровне на благо всего человечества».

По словам генсекретаря ООН, после того как ситуация с коронавирусом разрешится, международное сообщество должно строить экономику, основанную на принципах инклюзивности, способную противостоять пандемиям, изменению климата и другим глобальным проблемам. И это может стать началом нового уровня глобального сотрудничества.

В докладе также отмечается, что в результате пандемии исчезнет от 5 до 25 млн рабочих мест, произойдет сокращение на 40% объема прямых иностранных инвестиций, число зарубежных поездок снизится на 20-30%, 3,6 млрд человек останутся без интернета, а 1,5 млрд детей не смогут учиться.