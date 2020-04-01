Россия отправила США медоборудование для борьбы с COVID-19

Российский самолет с медицинскими масками и оборудованием вылетел в США. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что речь об отправке из России в США самолета шла в понедельник в телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Песков отметил, что «предлагая американским коллегам помощь, президент исходит из того, что когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью».