Москвичам создали приложение для наблюдения за ними в карантине

В Google Play доступно приложение для социального мониторинга москвичей. Его разработало ГКУ «Информационный город», которое подведомственно департаменту информационных технологий.

Как пишет Русская служба «Би-би-си», после установки и регистрации через sms нужно сфотографировать свое лицо и отправить разработчикам. Далее доступны только две функции — кнопка sos и «последние новости». Нажав вторую, пользователь оказывается на странице сайта мэрии, посвященной коронавирусу. При установке приложение запрашивает доступ к информации о геолокации, камере, звонкам и показателям датчиков носимых устройств.

В контактных данных разработчика указана почта wokkalokka.app@gmail.com. Wokka Lokka — это приложение для отслеживания местоположения детей, разработанное компанией из Кемерово.

Бывший IT-волонтер Фонда борьбы с коррупцией, автор Telegram-канала «IT и Сорм» Владислав Здольников пишет, что приложение получает доступ ко всей информации на телефоне: GPS, камера, местоположение, возможность звонить, просмотр любых данных, доступ к любым настройкам. При этом передает собранную информацию на серверы мэрии в открытом виде без какого-либо шифрования. Для распознавания лиц приложение использует эстонский сервис identix.one — то есть передает фотографии в эстонскую юрисдикцию и на серверы, расположенные в Германии.

Ранее СМИ писали, что мэрия Москвы может обязать жителей города получать специальные QR-коды для каждого выхода из дома во время карантина.