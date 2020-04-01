Министры энергетики США и России провели переговоры о падении нефтяных рынков

Министр энергетики России Александр Новак и его коллега из США Дэн Бруйетт обсудили 31 марта ситуацию на мировых рынках нефти. Они договорились продолжить диалог совместно с другими производителями и потребителями нефти, сообщает Reuters.

«Бруйетт и Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжить диалог между основными производителями и потребителями, в том числе посредством G20, для поиска выхода из этого беспрецедентного периода сбоев в мировой экономике», — говорит пресс-секретарь Министерства энергетики США Шейлин Хайнс.

Телефонные переговоры министров прошли на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договорились о переговорах между главами их энергетического сектора. Дискуссия между Вашингтоном и Москвой стала новым поворотом в мировой нефтяной дипломатии после провальных переговоров стран ОПЕК и России по сокращению добычи в марте 2020. 1 апреля истек срок сделки, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.



Администрация Трампа также пытается убедить крупнейшего в мире экспортера нефти Саудовскую Аравию сократить добычу нефти и готовится отправить в королевство специального энергетического посланника Викторию Коутс.