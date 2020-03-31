СФ одобрил «антивирусный» пакет законов

Совет Федерации одобрил пакет законов, принятый ранее Госдумой, который направлен на преодоление кризиса, вызванного COVID-19.

Так, сенаторы поддержали закон о наделении правительства дополнительными полномочиями, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.

Одобрен и закон, разрешающий правительству перераспределять бюджетные ассигнования без внесения поправок в закон «О федеральном бюджете». Это нужно «в целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции».

Также Совет Федерации поддержал закон о введении налогообложения процентов по вкладам в размере более 1 млн руб.

Не вызвали возражения и поправки, предусматривающие наказание за нарушение карантина.