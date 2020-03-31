Алексей Навальный: Как победить эпидемию и кризис

Весь мир переживает масштабный кризис, связанный с эпидемией коронавируса, а в России он усугублен кризисом экономическим, падением цены на нефть и курса рубля.

В этой ситуации все политические силы, включая оппозиционные, должны высказать своё мнение о том, каким образом наша страна может справится с надвигающимися трудностями. Причем, как любит нам напомнить президент Путин, оппозиция должна не только критиковать, но и предлагать конструктивные решения.

Я, безусловно, критически отношусь к тому, как действующие власти пытаются справиться с кризисом. Нам предлагают меры запоздалые, половинчатые и нерешительные.

Эпидемия, к счастью, пришла в Россию чуть позже, чем во многие другие страны, и мы можем хотя бы не повторять ошибок, допущенных другими. Тем не менее мы повторяем их ошибки и добавляем к ним свои.

За последнее время мы наблюдали объявление нерабочей недели — решение просто вредное. Нам было сказано, что для борьбы с эпидемией надо ввести новые налоги. Затем фактическое объявление жесткого карантина в Москве области и некоторых других регионах. Решение правильное, но юридически совершенно незаконное без указания федерального центра. Затем в Московской области полиция объявила комендантский час. А потом отменила комендантский час. Потом премьер Мишустин не ввел общероссийский карантин, а просто рекомендовал регионам изучить опыт. Потом к нам обратился почему-то Дмитрий Медведев, а президент Путин до сих пор не представил ясного плана действий.

Нам 20 лет рассказывали, что только Владимир Путин должен быть всегда президентом России, потому что только он спасет нашу страну, если придёт беда. И вот беда пришла, а мы видим полнейшую растерянность и нежелание брать на себя ответственность.

Теперь о том, что надо делать.

И здесь должны быть приняты решения в двух плоскостях.

Первое. Остановить эпидемию и вылечить всех, кто заболел.

Второе. Мы должны помочь людям, бизнесу и экономике, которые будут сейчас в очень трудном положении.

Эпидемия

Никто не знает 100% правильной стратегии борьбы с вирусом. Но мы видим более или менее успешный опыт и ошибки других. Задача использовать успешный опыт (Южная Корея, Германия, Сингапур, Тайвань) и не допускать ошибок, которые на первом этапе сделали Китай или Италия.

Не весь иностранный опыт применим у нас в силу неразвитости технологий или бедственного положения здравоохранения. Но нам необходимы:

· введение общероссийского карантина. Он должен быть законодательно урегулирован, а не существовать нелегально, как сейчас;

· массовое тестирование граждан на коронавирус должно стать приоритетом. Мы должны потратить сколько угодно денег и сил, но сделать так, чтобы любой гражданин мог в течение полудня с момента возникновения такого желания пройти бесплатный тест и быстро получить результат. В мире уже умеют так делать, значит, и мы сможем;

· хватит экономить на медиках и оснащении больниц. Давайте уже запишем это огромными буквами на Кремле. Мы должны немедленно обеспечить всех врачей и медработников средствами защиты в качестве первоочередной меры, без которой остальное имеет мало смысла. Если мы не в состоянии защитить от заражения врача, то и никого не защитим. Это стоит копейки в масштабе наших проблем, почему это до сих пор не сделано?

· медицинское оборудование и аппараты искусственной вентиляции легких — прежде всего. Чего мы ждем? Все знают, что их не хватает катастрофически. Значит, надо закупать это все прямо сейчас;

· немедленная отмена сертифицирования лекарств, тест-систем и медицинского оборудования. Это всё ненужная бюрократия. Всё, что разрешено к применению в Евросоюзе, США, Канаде, Японии и Южной Корее, можно использовать у нас;

· надо наконец-то прекратить лгать и занижать цифры больных и завышать цифры тестирования. От этой лжи никому не легче и не спокойней. Наоборот, чем больше врет правительство, тем вероятнее возникновение паники. Все данные о болезни надо честно раскрыть.

Полицейско-репрессивные меры не помогут сами по себе. У нас много полиции, но даже ее не хватит, чтобы всех загнать силой в дома. Сейчас у нас момент, когда вся эта пропагандистская машина государственных СМИ может сделать что-то полезное. Вся ее мощь должна быть направлена на убеждение людей оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию и выполнять базовые методы предосторожности.

Люди и экономика

Мы хотим, чтобы люди остались дома, но они вынуждены идти на работу, потому что денег нет. Надо дать им надежду. Никто не должен сейчас сидеть и думать: у меня нет денег на еду моей семье на завтра. А владелец малого бизнеса не должен сидеть и думать: я разорен.

Люди и компании платили налоги, государство копило резервы на черный день.. Черный день пришёл, надо вернуть эти деньги обратно людям.

Мы честно должны сказать: у нас есть сейчас 10 триллионов рублей резервов. 123 миллиарда долларов. И эти деньги будут использованы для того, чтобы всех спасать.

· Прямо сейчас, в апреле, выплатить каждому взрослому 20 тыс. рублей и по 10 тыс. на ребенка. Если карантин продлится, то в мае и июне ещё по 10 тыс. на каждого. Так делают США, Канада и Англия, мы тоже должны. Это не будет разбрасыванием денег с вертолета, ведь это и помощь экономике. Люди потратят деньги на самое насущное, а значит, в самые конкурентные части экономики. Мера хороша тем, что ее можно реализовать очень быстро. Банковские счета есть у 90% населения. Никакой бюрократии и заявлений. У нас премьер из налоговой, он много хвалился, что каждый у него записан, вот пусть каждому даст денег, чтобы ему было на что есть, пока он сидит дома.

· Каждое домохозяйство сможет сэкономить дополнительно 6-9 тыс. рублей за счет отмены коммунальных платежей на время карантина. А государство в свою очередь поможет выжить поставщикам коммунальных услуг.

· Никакого. Повышения. Налогов. Все такие планы, вроде обложения вкладов, отменить.

· Озвученные меры по отсрочке всех видов кредитов правильные.

· Отмена любого налогообложения (кроме НДФЛ) для малого бизнеса хотя бы на ближайший год. Это не такие уж большие деньги в масштабах государства — всего полтора процента доходов консолидированного бюджета, но зато шанс выжить для многих.

· Полная отмена всех проверок, инспекций, лицензирований малого бизнеса, кроме как по решению суда

· Необходимо предоставить беспроцентные займы малому бизнесу до 5 млн рублей в случае, если предприниматели не снижают количество рабочих мест. И, соответственно, помочь банковской системе осуществить этот план. В прошлом году банки получили рекордную прибыль, более 2 триллионов рублей. Центробанк всегда сможет предоставить банкам дополнительную помощь.

Да, безусловно. Это очень дорого. Но, в конце концов, для чего существует страна и государство? Чтобы людям жилось лучше. Вспомните, мы все равно ведь во время кризисов тратим резервы полностью или очень существенно. Сейчас надо потратить их так, чтобы помощь пришла каждому.

Это все может быть надолго — как минимум до лета. Для успешности любых мер самоизоляции и карантина требуется сознательное участие граждан и лидерство от властей и представителей общественности.

Конечно, мы в итоге справимся. Россия всегда в своей истории справлялась с трудностями, справится и сейчас. Но не нужно, с одной стороны, обманываться и думать, что будет легко, а с другой стороны — пытаться выбраться из ямы за счет кошельков людей. Они и так сейчас пустые.

Весь мир сейчас переживает что-то подобное. Повторяем всё хорошее. Учимся на чужих ошибках. И всё у нас получится. Будьте здоровыми. Берегите своих близких. Оставайтесь дома.

Источник