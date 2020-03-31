Редакторы «Ведомостей» предложили собственникам другого главного редактора

Пять заместителей главного редактора «Ведомостей» предложили собственникам издания альтернативного кандидата на должность главного редактора — Анфису Воронину. Письмо об этом написали Александр Губский, Борис Сафронов, Дмитрий Симаков, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян.

На прошлой неделе исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» был назначен Андрей Шмаров. Решение приняли Константин Зятьков и Алексей Голубович, которые после завершения сделки станут полноценными владельцами газеты.

Стремительная смена главного редактора и назначение исполняющим обязанности главного редактора и редакционным директором «Ведомостей» людей, чуждых журналистским принципам и корпоративной культуре издания, дестабилизировали коллектив, шокировали ньюсмейкеров и рекламодателей, пишут редакторы. «На то, чтобы уберечь «Ведомости» от потери ключевых сотрудников и последующей деградации, остаются считанные дни. Мы полагаем, что единственным выходом из нынешнего кризиса доверия является немедленное назначение нового исполняющего обязанности главного редактора из коллектива «Ведомостей», и предлагаем на эту должность Анфису Воронину», — говорится в письме.

Воронина больше 20 лет работает в деловых СМИ — «Время новостей», «Ведомости» и РБК. Сейчас она главный редактор партнерского проекта «Ведомостей» — «Ведомости &».