В СИЗО Москвы перестали пускать адвокатов

Из-за распространения коронавируса семь из восьми следственных изоляторов Москвы прекратили прием подозреваемых и обвиняемых, во все СИЗО запрещен проход адвокатов.

«Кроме того, во всех учреждениях столицы приостанавливается до особого распоряжения прием посылок и передач. Также в этот период будет приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия», — цитирует «Интерфакс» сообщение УФСИН.

В Москве функционирует восемь следственных изоляторов с лимитом наполнения 9 тыс. 214 человек, на 1 марта реальная численность арестантов составляла 9 тыс. 570 человек.

16 марта главный государственный санитарный врач ФСИН запретил краткосрочные и длительные свидания для заключенных и подследственных.