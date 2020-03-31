Кирилл Коротеев: Обвиненные в нарушении карантина могут остаться без правовой помощи

Госдума приняла новые статьи КоАП в связи с распространением коронавируса. Они вступят в силу со дня опубликования (завтра-послезавтра) вместе с законом о полномочиях правительства и губернаторов вводить обязанности для граждан во время повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Уже на этой неделе будут штрафовать за:

нарушение санитарных правил и особенно индивидуальных предписаний от 15 до 40 тыс. рублей;

а если это повлекло смерть человека, но магическим образом не является преступлением, то и до 400 тыс. (это новые части статьи 6.3 КоАП РФ);



невыполнение указов губернаторов и мэра Москвы о «самоизоляции» — штраф до 30 тыс. рублей, если было заражение — до 50 тыс. рублей (новая статья 20.6.1);



вводятся новые статьи об ответственности за распространение ложных новостей, о чем мы еще расскажем подробнее.

Новые составы сформулированы несколько хаотично, ссылки идут одновременно и на закон о ЧС, и на закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, поэтому неясно, как будет квалифицирован выход из дома в неближайший магазин (но пока, скорее, по статье 20.6.1 КоАП).

Новые правонарушения будут рассматриваться районными судами. Поскольку адвокатам, по крайней мере в Москве, пока не разрешили передвигаться свободно для оказания юридической помощи, а о защитниках-неадвокатах вряд ли вообще может идти речь, то при обвинении в одном из новых правонарушений привлекаемый рискует оказаться без юридической помощи вообще.

Но именно на ней надо настаивать в суде — право на защиту не может быть ограничено даже при чрезвычайном положении.

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