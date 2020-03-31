Главу «Альянса врачей» вызвали в Следственный комитет

Главу профсоюза медработников «Альянс врачей» Анастасию Васильеву вызвали на допрос для проверки факта распространения заведомо ложной информации о COVID-19. Как сообщает сама Васильева в Twitter, повестка от следователей пришла после начала сбора средств на маски для врачей.

«Вчера наш профсоюз объявил, что начинает собирать деньги, чтобы покупать врачам средства защиты от коронавируса. Ожидание: власть скажет спасибо. Реальность: меня моментально вызвали на допрос в Следственный комитет», — отмечает Васильева.

«Медиазона» напоминает, что ранее на Васильеву пожаловалось в полицию «Федеральное агентство новостей», связанное с бизнесменом Евгением Пригожиным. Претензии сотрудников ФАН вызвало обращение лидера профсоюза из-за коронавируса, в котором она утверждает, что власти заставляют медиков «скрывать реальную ситуацию, молчать об отсутствии средств защиты, шить и стирать марлевые маски».

В беседе с «МБХ медиа» Васильева рассказал о визите в СК: «Они придрались к фразе, что я там говорю, что власти врут про коронавирус. Я устно объяснила следователю, для чего мы это все записываем. Он говорит: «Нам надо установить, откуда у вас эта информация». Я отвечаю, что к нам обратился врач, член нашего профсоюза, и рассказал об этом. Следователь спросил: «С чего вы взяли, что коронавируса больше?». Я не говорила, что коронавируса больше, только что про него врут. Они видимо хотят возбудить какое-то дело, сейчас же этот закон о фейках про коронавирус».

Она отметила, что пришла в СК с адвокатом и отказалась давать показания, сославшись на 51 статью Конституции.