За год было возбуждено 100 дел о неуважении к власти

По 51 из 100 административных дел о неуважении к власти фигуранты получили штрафы на общую сумму 1,6 млн руб. Из них на 1,2 млн руб. россиян наказали за высказывания о президенте Владимире Путине, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на доклад адвоката «Агоры» Станислава Селезнева. По его данным, 12 дел, возбужденных в прошлом году, все еще рассматриваются судами.

Закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта 2019 года, первое административное дело было возбуждено через три дня после этого — житель Новгородской области был оштрафован на 30 тыс. руб. за то, что в соцсети «ВКонтакте» назвал президента «сказочным ***». За репост этой записи было наказано еще три человека.

«Можно с уверенностью считать подтвержденной гипотезу о том, что закон принимался для защиты чести и достоинства президента, — отмечает Селезнев. — Штрафы за проявление неуважения к Владимиру Путину назначены минимум по 38 делам из 51».

Адвокат также выявил различный подход ведомств при выявленном оскорблении власти. Так МВД и ФСБ в первую очередь выявляют авторов и возбуждают дела. А Роскомнадзор направляет владельцу сайта или администратору соцсети требование об удалении публикации под угрозой блокировки ресурса, а автора, как правило, не ищут.

По мнению Селезнева, одной из главных проблем закона остается неопределенность формулировки, так как не указан четкий критерий «явного неуважения».