В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах, зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах. Как сообщают в оперативном штабе, впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. При этом полностью выздоровели 55 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период 17 человек умерли, а выздоровел 121.

Новые случаи выявлены в следующих регионах:

🔸Москва - 387

🔸Санкт-Петербург - 48

🔸Республика Дагестан - 9

🔸Свердловская область - 9

🔸Мурманская область - 6

🔸Республика Бурятия - 6

🔸Республика Татарстан - 5

🔸Пензенская область - 5

🔸Ленинградская область - 3

🔸Ростовская область - 3

🔸Воронежская область - 2

🔸Астраханская область - 2

🔸Республика Башкортостан - 2

🔸Тюменская область - 2

🔸Приморский край - 2

🔸Костромская область - 1

🔸Республика Калмыкия - 1

🔸Нижегородская область - 1

🔸Самарская область - 1

🔸Алтайский край - 1

🔸Иркутская область - 1

🔸Хабаровский край - 1

🔸Магаданская область - 1

🔸Республика Крым - 1