В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах, зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах. Как сообщают в оперативном штабе, впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. При этом полностью выздоровели 55 человек.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период 17 человек умерли, а выздоровел 121.
Новые случаи выявлены в следующих регионах:
🔸Москва - 387
🔸Санкт-Петербург - 48
🔸Республика Дагестан - 9
🔸Свердловская область - 9
🔸Мурманская область - 6
🔸Республика Бурятия - 6
🔸Республика Татарстан - 5
🔸Пензенская область - 5
🔸Ленинградская область - 3
🔸Ростовская область - 3
🔸Воронежская область - 2
🔸Астраханская область - 2
🔸Республика Башкортостан - 2
🔸Тюменская область - 2
🔸Приморский край - 2
🔸Костромская область - 1
🔸Республика Калмыкия - 1
🔸Нижегородская область - 1
🔸Самарская область - 1
🔸Алтайский край - 1
🔸Иркутская область - 1
🔸Хабаровский край - 1
🔸Магаданская область - 1
🔸Республика Крым - 1