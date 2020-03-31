Депутаты дали правительству право вводить режим ЧС

Госдума приняла закон, дающий правительству право вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части, а также правом устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов.

Как сообщают в Госдуме, правительство в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе заболевания, представляющего опасность для окружающих, сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медизделиями по определенному перечню.

Также кабмин сможет в 2020 году установить дополнительный перечень случаев, когда закупки для государственных и муниципальных нужд можно осуществлять у единственного поставщика. Можно будет изменять срок исполнения контракта ввиду обстоятельств, вызванных распространением коронавируса. Также предусмотрено списание суммы штрафных санкций в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта по причине коронавируса.

В исключительных случаях (например, при ЧС) правительству предоставляется право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.