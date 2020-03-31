Дмитрий Гудков: Вирус пройдет, а тирания останется

Коронавирус лишь ускоряет процессы. Плавное сползание в диктатуру превращается в стремительный обвал. С авторитаризма слезает лак – и вот он концлагерь, только что с поправкой на «цифровой». Вы ведь уже читали планы выдавать QR-коды для выхода из дома? Всем регистрироваться, загружать фотографии, чтобы камеры на улицах могли вас отследить? Это те самые камеры, которыми раньше на митингах ловили активистов. Благодаря которым в судах задерживали фигурантов московского дела. Которые тихо, «в режиме эксперимента», который месяц стоят в метро.

Ну, вот для того и стоят. Без вируса мы бы получали весь этот ад порционно: отдельными репрессивными мерами. А сейчас нам выдали его сразу.

«Для срочного выхода из дома в магазин или в аптеку будет необходимо каждый раз подавать заявку на сайте mos.ru, где нужно будет вводить место фактического проживания и прикладывать свою фотографию. По каждой заявке будет формироваться новый QR-код».

«QR-коды для поездок по городу действуют только вместе с паспортом. Здесь также предусматриваются штрафы, а QR-коды будут контролироваться при входе в общественный транспорт и на дорогах при остановке личного автомобиля». https://mbk-news.appspot.com/suzhet/kak-budet-dejstvovat-propusknoj/

И нет, это не карантин: он нужен, но его в Москве формально нет. Это непонятный режим «повышенной готовности», а вся эта слежка по камерам, по биллингу телефонов, по транзакциям карт вводится с полным игнорированием закона. Потому что могут.

Ну и, конечно, куда же без тех, которые равнее: «Чиновникам, силовикам и депутатам регистрироваться будет не надо». Их, наверно, вирус не берет. Или все-таки дело не в вирусе?

В борьбе с ним можно было пойти самыми разными путями, но выбран тоталитарный, как в братском Китае. Дальше надо примерить на себя его опыт: концлагеря для перевоспитания уйгуров, то есть оппозиционеров, то есть вышедших из дома без приказа. «Социальные рейтинги», когда хоть кредит, хоть устройство на работу, хоть получение загранпаспорта зависит от уровня восторженности при виде обнуленца.

А как, вы думали, наступает 37-й год? Сразу после 12-го? Нет, перед ним бывает 34-й, 35-й, 36-й, 2014-й. Пара войн, 5 лет за твит, срок для Котова, запрет митингов, избиение Пономарева.

Вирус пройдет. А тирания останется.

Источник