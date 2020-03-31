Госдума приняла закон об отсрочке по уплате налогов

Госдума сразу в трех чтениях приняла закон, согласно которому правительство сможет предоставить отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 2020 году. Сроки также могут быть сдвинуты для предоставления налоговых деклараций и других документов, передает «КоммерсантЪ».

Правительство также получит право устанавливать дополнительные основания для отсрочки или рассрочки по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, изменять порядок и условия их предоставления. Оно сможет приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля.

Законопроект устанавливает и пониженные ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса.