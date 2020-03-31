Госдума одобрила распространение налога для самозанятых на всю Россию

Поправка, распространяющая специальный налоговый режим для самозанятых, действовавший в 23 регионах, на всю страну, принята Госдумой. После утверждения законопроекта регионы получат право самостоятельно вводить такой налог, говорится на сайте нижней палаты.

«Самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц)», — говорит соавтор законопроекта, председатель Комитета думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Налог для самозанятых, клиентами которых являются физические лица, составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юрлицам или индивидуальным предпринимателям — 6%.