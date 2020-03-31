«Голос» призывает ЦИК прекратить агитацию за поправки в Конституцию

Распространяемые Центральной избирательной комиссией и региональными комиссиями материалы, касающиеся голосования по поправкам в Конституцию, нарушают принципы беспристрастности, считают в движении «Голос» и призывают ЦИК прекратить агитацию. Об этом сообщают «Ведомости».

В качестве примера приводятся видеоролики с участием актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, певца Олега Газманова, изготовленные по заказу ЦИК. В «Голосе» отмечают, что в них содержатся позитивные отзывы о поправках и даже прямые призывы к их поддержке. В буклете ЦИК «Поправки к Конституции: почему это важно» также отмечены позитивные последствия принятия поправок.

В «Голосе» отмечают, что эти материалы не соотносятся с возложенной на ЦИК ролью беспристрастного организатора общероссийского голосования по изменению Конституции. А значит их изготовление и распространение — нецелевое расходование средств федерального бюджета.

В пресс-службе ЦИК считают, что заявление активистов «несостоятельно с правовой точки зрения».