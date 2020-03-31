Две трети россиян не имеют накоплений

63,6% россиян не имеют никаких сбережений, а 60% жителей страны не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии. Это показало исследование научно-технического центра «Перспектива», пишет РБК.

56,8% респондентов имеют доход до 25 тыс. руб. От 25 тыс. до 50 тыс. руб. получают в месяц 26,8% опрошенных, 7,6% имеют доход от 50 тыс. до 100 тыс. руб., и лишь 1,8% имеет общий заработок более 100 тыс. руб.

36,4% участников опроса заявили, что у них есть накопления. Однако 45% из них имеют суммы, которых хватит в случае потери ежемесячного дохода на срок от двух до шести месяцев. 21,2% респондентов проживут на свои накопления максимум месяц, от трех до пяти лет смогут протянуть 3,6%, а 4,3% — более пяти лет.

Больше всего опрошенных, имеющих «финансовую подушку», живет в Мурманской области (70%), Санкт-Петербурге (60%) и Москве (54,5%). Наименьшая доля зафиксирована в Забайкальском крае (9%), Бурятии (19%) и Волгоградской области (20,5%). На рублевых депозитах деньги хранят 57,3% россиян, а дома — 22,1%. Валютные вклады имеют 7,5%, а 4,7% хранят валюту в наличных. 32,9% респондентов считают комфортным ежемесячный доход от 31 тыс. до 50 тыс. руб.

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, в среднем потерявший работу россиянин сможет прожить без займов 63 дня. При этом у тех, кто живет с партнером, подушки безопасности хватит на 66 дней, а одиноким — на 58 дней. Наличие детей сокращает срок полного расхода накоплений (с одним ребенком — 65, с двумя — 62, с тремя — 52).