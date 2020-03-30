Карантин ввели в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении дополнительных ограничений для недопущения распространения коронавируса. Как передает Znak.com, жителей региона попросят не покидать места проживания, кроме случаев обращения за неотложной медицинской помощью, следования к месту работы или к магазину, если он расположен на расстоянии не более 100 метров от дома. Можно будет выходить выкидывать мусор и выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от места проживания.

Ранее карантин ввели в Москве, Московской и Калининградской областях. Их примеру последовали Мурманская, Астраханская, Вологодская, Рязанская, Липецкая области и Татарстан, отмечает «Дождь».