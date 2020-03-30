Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля 2021 года

Международный Олимпийский комитет определил дату, на которую будут перенесены с 2020 года Олимпийские игры в Токио. Соревнования были отложены на год из-за пандемии коронавируса и начнутся 23 июля 2021 года. Точная дата даст спортсменам возможность пересмотреть графики тренировок, пишет The New York Times со ссылкой на организаторов Токио-2020. Игры продлятся до 8 августа.

Перенос даты должен был выполнен с учетом мнения целого ряда заинтересованных сторон, чьи потребности сильно различаются, в том числе спортсменов, спонсоров и партнеров по трансляции. Оргкомитет Токио-2020 также заявил, что тысячи добровольцев, которые должны были работать на Играх, смогут это сделать на следующий год, а билеты останутся действительными. Тем, кто не сможет присутствовать, средства за билеты будут полностью возвращены.

До переноса церемония открытия была назначена на 24 июля 2020 года.