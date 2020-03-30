Введение карантина в Москве оспорят через суд

Муниципальный депутат Денис Шендерович сообщил, что подает иск, чтобы оспорить в суде указ мэра Москвы о введении режима всеобщей самоизоляции.

«Указ мэра с ограничением прав абсолютно незаконен. Для таких мер власти должны были ввести режим ЧС со всеми вытекающими последствиями, но нести ответственность они не хотят. Ответственность, как всегда, они перекладывают на нас с вами. Иск коллективный, поскольку нарушены права неограниченного числа лиц. Предлагаю соистцами выступить депутатам МСУ, МГД, а также гражданам, кто осознает, что люди у власти обязаны брать на себя ответственность всегда, особенно в чрезвычайных ситуациях», — написал Шендерович в Facebook.

Особый режим действует в Москве и Московской области с 30 марта. Решение было согласовано с президентом. Премьер Михаил Мишустин призвал и другие регионы проработать вопрос введения карантина. Калининградская область уже ввела его.