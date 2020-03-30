Решение о карантине в Москве было согласовано с Путиным

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовывал с президентом Владимиром Путиным введение в городе карантина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, любой глава региона в такой ситуации находится в тесном контакте с главой государства. Тем более Собянин возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с короновирусом. Ситуация, безусловно, серьезная, и все должны к ней серьезно относиться», — цитирует «Дождь» Пескова.

Представитель Кремля отказался давать юридическую оценку введенном режиму самоизоляции. Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что дополнительные ограничения, объявленные в Москве, могут вводить только по решению парламента и президента.

Песков отметил, что предпринимаемые Москвой меры «абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом».

Особый режим действует в Москве и Московской области с 30 марта. Людям разрешается выходить из дома, только чтобы купить продукты и лекарства, пойти на работу, выбросить мусор, обратиться за медицинской помощью или выгулять животных.

