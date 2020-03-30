В Индии полиция разгоняет слезоточивым газом безработных, пытающихся покинуть города

Как сообщает Reuters, чтобы остановить распространение коронавируса, премьер-министр Нарендра Моди распорядился о запрете покидать дома 1,3 млрд жителей страны. Изоляция привела к гуманитарному кризису, когда сотни тысяч бедных рабочих, которые работали на производствах в крупных городах, таких как Дели и Мумбаи, попытались вернуться пешком в свои дома в сельской местности после потери работы. Многие из них бродили в течение нескольких дней, некоторые с семьями и маленькими детьми.
В воскресенье 29 марта около 500 таких рабочих столкнулись с полицией в городе Сурат. Они требовали дать им возможность вернуться домой в другие районы Индии. Полиция пыталась им объяснить, что автобусы и поезда не ходят, в ответ толпа начала бросать камни. Силовики загнали людей с помощью слезоточивого газа в одно из помещений текстильной фабрики, где те раньше работали. 30 марта 93 безработных были задержаны за нарушение режима блокировки.
В Индии чуть более тысячи выявленных больных коронавирусом, однако из-за слабой системы здравоохранения чиновники опасаются быстрого роста количества зараженных. В понедельник федеральное правительство заявило, что не планирует продлевать блокировку после трехнедельного периода.