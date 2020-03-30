Калининградская область с 31 марта вводит режим самоизоляции

Режим «полной самоизоляции» из-за коронавируса, вслед за Москвой, вводит с 31 марта Калининградская область. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов, передает «Интерфакс».

В Калининградской области выявлено 11 случаев заражения COVID-19 (2 человека выздоровели). Под наблюдением остаются 1 620 человек, в том числе 21 в специальном медучреждении. По словам Алиханова, есть десяток «условно зараженных», анализы которых требуют подтверждения, среди них врач, который мог заразиться в области.

Напомним, что Москва ввела режим самоизоляции с 30 марта, и премьер-министр Михаил Мишустин призвал другие регионы последовать примеру столицы.