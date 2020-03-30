Ася Долина: Несколько советов, как пережить карантин

Я уже писала, что по нашим ощущениям, Нью-Йорк опережает Москву недели на две, и вот сегодня ночью мне написали сразу несколько друзей, испуганных предстоящим серьезным карантином в Москве. Не пугайтесь сильно, мы все уже в этой лодке, и да, быть в ней неприятно, чего таить.

Так как мы провели в этом состоянии уже около месяца, прямо вот по-настоящему, по хардкору, позвольте поделюсь опытом.

1. Это травма. То, что мы все сейчас переживаем, это самая настоящая психологическая травма, и она ещё и глубокая и беспрецедентная, относитесь к СЕБЕ и окружающим щадяще, с жалостью и сочувствием, в первую очередь — к себе.

2. Травма на то и травма, что ее невозможно осмыслить прямо здесь и сейчас, когда ты в ней, она что-то в тебе ломает, меняет, переставляет, а что именно, ты поймёшь намного позже, возможно, в кабинете терапевта. Не пытайся прямо сейчас высекать из себя высокие смыслы и золотые искры.

3. Не стоит трактовать данные обстоятельства как вожделенный выход за пределы зоны комфорта, это — не совсем зона роста, уж точно не сейчас, это зона лишения тебя почвы под ногами, в такой ситуации для нас сработали «заземляющие» стратегии: не движение вперёд, а наоборот, откат назад, легкая умственная деградация.

4. Что я имею в виду: смотреть старый любимый глупый сериал, тупое реалити, кулинарное шоу, перечитывать обожаемые книги, советские комедии, скачать «Гарри Поттера» в блю рэй и смотреть впервые на английском, есть домашнюю comfort food, мы «опустились» до колы и шоколада, до чипсов, орешков и пива, это нормально.

5. Не требуйте ничего от членов своей семьи. Все в травме. Мужчины по-своему, дети по-своему, женщины по-своему. Если ваш ребёнок от переизбытка энергии уже бегает по потолку, то так тому и быть. Если ваш муж не хочет с утра просыпаться в этот новый карантинный день, то пусть себе спит, его можно понять, просыпаться в эти дни и правда странно.

6. Не требуйте друг от друга, чтобы кто-то один не читал новости. Новости как снимают тревогу, так и разгоняют ее. Я так и не вычислила алгоритм. Я вначале пыталась не читать новости вовсе, а потом поняла, что для меня, как для профессиональной новостницы, это просто невозможно, я читаю их нон-стоп, я знаю о короне ВСЁ.

7. Если для вас это тоже так, найдите наиболее чёткий для вас источник информации и верьте главным образом ему. Для меня такой опорой стали ежедневные пресс-конференции губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, он просто стал нашим кризисным папой в эти дни. Не думаю, что мэр Собянин сможет выступить в этой роли. Смотрите Куомо и считайте, что это он — о Москве!

8. Старайтесь не сердиться на своих родных, всем хреново, гасите ссоры, даже если они важные, спокойно проводите большую часть дня слегка отдельно, занимаясь своими делами. Если кто-то решил делать что-то странное (спать на балконе), то и пусть. Нет обязательства 24 в сутки друг друга развлекать. Хорошо, если совместное время — вечер.

9. Еда. Почему надо было закупать продукты, гречу и туалетную бумагу. Не потому, что вы реально будете ее есть целыми днями. А потому что наличие еды в холодильнике и в шкафчиках для сухого даёт СПОКОЙСТВИЕ на неделю, две, три вперёд. Избавьтесь спокойно от рефлексий на тему советской жизни и купите себе еды в дом!

10. Паста, замороженное мясо, супы в коробках, сгущёнка, миксы для блинчиков, которые разводятся простой водой, всякие кап-о-нудлс и замороженные смеси. Пусть просто БУДЕТ, и всё, это снимает тревожность. Не забудьте непременно покупать и что-то очень классное и вкусное, надо себя баловать.

11. В магазин и в доставку — только чтобы закупать свежее, а дома этот паёк, он должен быть! Покупайте всегда немного про запас, чтобы паёк собирался. Мы начали закупать задолго до карантина, но в карантине тоже можно.

12. Тема — доставка домой чего-то прям прекрасного, ресторанного, ужасно вкусного. Или родного, любимого типа суши. Когда мы после первых 10 дней карантина заказали наши любимые шавермы с бараниной и курицей, мы стонали от счастья. Даня в карантине полюбила суп рамен.

13. «Я боюсь заказывать еду и доставку». В перчатках забираете еду у своей двери, просите курьера оставить у двери, оставив чаевые, и максимально быстро избавляетесь от картона и пластика, перекладывая еду в свою посуду. Выкидываете чужой картон и пластик, снимаете перчатки, моете руки и - вуаля!

14. Алкоголь приносит радость! Но напиваться не стоит.

15. Работа и дела. Офигенно! Лучшее средство от карантина! Если у вас есть дела, которые никуда не подевались, то ваши дни, проведённые в занятости, будут куда приятнее и яснее «пустых». Однако опять таки не стоит требовать сейчас от себя сверхрезультатов. Поработали, похвалили себя, и хорошо.

16. Не знаю, как в Москве, но в Нью-Йорке все-таки немного гулять было можно. Не думаю, что в Москве вас прямо за это скушает полиция, просто делайте это без идиотизма и соблюдайте social distancing.

17. Если у вас от тревоги ничего не получится смотреть, не пугайтесь! Это нормально!!! У нас есть проверенный рецепт!!! Абсолютно чокнутый доку-сериал «Tiger King» от Netflix! Он вас вытащит из любого состояния, работает, как укол адреналина в сердце.

18. Панические атаки. Их пережили несколько моих друзей в Нью-Йорке, и видимо это тоже нормальная реакция на происходящее. В Москве сразу несколько сервисов, где работают психологи, предложили свои услуги бесплатно в эти дни. Всем сложно. Не стесняйтесь просить о помощи, пусть на холодильнике висит пара телефонов, пусть в аптечке будут хотя бы валокордин, пустырник и т.д.

19. Не осуждайте людей в других регионах, которые ещё гуляют и гордятся тем, что они «не паникуют». Это травма, она действует на людей с разной скоростью. И вообще это же классно, если где-то вируса таки нет. Берегите себя и помните, что это все же пройдёт. Эта ситуация 100% имеет конец. Придётся пережить.

20. Наслаждение надо черпать в близости с родными, если такая возможность есть. В творчестве, если получается. В глубоком анализе своих психических реакций, если владеете инструментарием для анализа. В погружении в себя. Ну, то есть здорово — мочь слегка отстраненно наблюдать за собой в безумных обстоятельствах.

21. Читайте о самом вирусе. Что это за болезнь такая, как протекает, какие симптомы у кого и на каком этапе. Знания — сила! Они успокаивают и как-то позволяют подготовить себя к ситуации, если вы его цепанёте. Дома должны быть простые лекарства от простых симптомов. Чтобы вас не вогнала в паранойю любая простуда и аллергия, их никто не отменял.

22. Продумайте все варианты развития событий!!! Прямо A, B, C, D. Что будете делать, если COVID-19 заболеете вы, если заболеет ваш партнёр, кто будет с детьми, если что. Если вы заболеете дома и если дойдёт до госпитализации. Что будете делать, если кто-то в семье заболел, и неплохо бы изолироваться прямо внутри квартиры?

23. Good luck! Помните, что этот опыт сейчас проходят все, это бодрит! Созванивайтесь с друзьями по всему миру!!! Есть позитивный нюанс — старые связи оживают благодаря этой ситуации, они натягиваются туго, эти нити, все в напряжении, верните себе обратно друзей и родных❤️

24. Если вы живете один/одна, лучше на время карантина съехаться с кем-то близким, проверенным и безопасным!!! Если вы живете в ситуации домашнего насилия, подумайте!!! Есть ли вариант карантиниться, например, с родными, а не с абьюзивным партнёром.

25. Понимайте, что качественный карантин — с удаленной работой, запасом еды, нормальным окружением — это по сути роскошь, привилегия, абсолютно не все могут просто призаткнуться и послушно сидеть дома. К тому же подобные приказы от властей в разных странах воспринимаются совсем по-разному, помогайте, сочувствуйте тем, кому хуже!!!

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