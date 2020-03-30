Игорь Эйдман: Малыш и Карлсон на новый лад

В патерналистском обществе граждане вынуждены играть роль детей, находящихся под полным контролем родительской власти (государства). Кремлю в истории с эпидемией необходимо сделать так, чтобы в сознании этих «детей» с «отцом родным» — Путиным ассоциировались только позитивные решения, а все негативное — с кем-нибудь другим. Для этого разыграна история про Малыша, доброго родителя и злую домоуправительницу Фрекен Бок. Отец (Путин) отправляет Малыша (россиян) на балдежные каникулы, а Фрекен Бок (Собянин) подло сажает его в карантин.

Однако последствия могут быть неожиданными для кремлевских режиссеров, видимо забывших классику. Малыш ждёт, когда прилетит Карлсон-Навальный и спасет его от домомучительницы.

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