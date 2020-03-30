Половина новых случаев коронавируса в Москве выявлена у людей младше 40 лет

Среди 212 новых зараженных коронавирусом в Москве 102 попадают в возрастную категорию от 18 до 40 лет и лишь 65 человек старше 65. 58 человек находятся в возрасте от 40 до 65 лет, также болезнь обнаружена у 17 детей, сообщает оперативный штаб города в Telegram.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. 43 человека из числа заболевших в последние две недели посещали европейские страны», — отмечают в штабе.

Всего в Москве выявлено 1226 случаев COVID-19. С 30 марта жителям города власти запретили без особой необходимости покидать место жительства. Всего в России зарегистрировано 1 836 случаев коронавируса в 71 регионе.