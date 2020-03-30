«Зона права» запускает горячую линию для жертв домашнего насилия в условиях карантина

Правозащитная организация «Зона права» открыла горячую линию, для пострадавших от домашнего насилия. Юристы отмечают, что сейчас, по оценкам экспертов, на карантине находится 3,38 млрд человек — 43% населения Земли. А как говорила специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович, при режиме самоизоляции количество фактов семейно-бытового насилия может увеличиться.

В ряде стран (Франция, Китай, Турция) полиция уже рапортует о значительном росте фактов насилия в семье. В России подобная статистика властями не ведется. Но в кризисные центры стали поступать сообщения о домашнем насилии после введения режима самоизоляции.

«Зона права» готова оказать бесплатную юридическую поддержку всем пострадавшим. Для этого нужно обратиться по номеру +7 (917) 897-60-55 (WhatsApp, Telegram).