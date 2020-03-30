Правозащитники требуют освободить мигрантов из центров временного содержания

Правозащитники призывает власти освободить из центров временного содержания мигрантов, лишенных свободы для «осуществления принудительного выдворения», так как выслать их из страны невозможно. Об этом говорится в открытом письме на сайте комитета «Гражданское содействие».

Авторы письма приводят слова комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, которая призвала членов Совета Европы освободить максимально возможное число мигрантов из спеццентров.

«В соответствии со стандартами в области прав человека содержание иммигрантов под стражей с целью выдворения может быть законным только при условии, что возвращение таких лиц действительно может быть осуществлено. В настоящее время становится очевидным, что осуществление мер по принудительному возвращению лиц во многих случаях невозможно. Кроме того, миграционные центры содержания таких лиц, как правило, не дают возможности сохранять социальную дистанцию и принимать другие профилактические меры для защиты от инфекции COVID-19 как самих мигрантов, так и сотрудников таких учреждений», — сказала Миятович.

Правозащитники отмечают, что эта тема поднималась и в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. А согласно решению Конституционного суда от 23 мая 2017 года, содержание в ЦВСИГе, когда выдворение невозможно, становится незаконным лишением свободы.

«Мы призываем власти Российской Федерации принять безотлагательные меры и освободить из ЦВСИГ мигрантов, незамедлительное выдворение которых невозможно. Это решение должно быть принято в экстренном порядке без бюрократической волокиты как мера по защите жизни и здоровья людей в ЦВСИГах, где нет возможности организовать полноценную систему защиты и эффективную медицинскую помощь», — пишут они.

Под письмом подписались Светлана Ганнушкина (комитет «Гражданское содействие»), Александр Черкасов (ПЦ «Мемориал»), Лев Пономарев (движение «За права человека»), Лидия Графова (Форум переселенческих организаций), Стефания Кулаева (АДЦ «Мемориал»), Даниил Кашницкий (НИУ ВШЭ, Региональная экспертная группа по здоровью мигрантов).