В России зафиксировано 302 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах, зафиксирован один летальный случай в Псковской области. Впервые диагнозы поставлены во Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. За сутки по России полностью выздоровели два человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 836 случаев коронавируса в 71 регионе. За весь период зафиксировано 9 летальных случаев, выздоровели 66 человек.

Новые случаи:

🔸Москва — 212

🔸Республика Коми — 15

🔸Санкт-Петербург — 8

🔸Московская область — 7

🔸Республика Бурятия — 5

🔸Архангельская область — 4

🔸Белгородская область — 3

🔸Псковская область — 3

🔸Республика Адыгея — 3

🔸Республика Дагестан — 3

🔸Кировская область — 3

🔸Владимирская область — 2

🔸Ивановская область — 2

🔸Рязанская область — 2

🔸Вологодская область — 2

🔸Ленинградская область - 2

🔸Мурманская область — 2

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 2

🔸Республика Марий Эл — 2

🔸Пермский край — 2

🔸Саратовская область — 2

🔸Челябинская область — 2

🔸Красноярский край — 2

🔸Калужская область — 1

🔸Липецкая область — 1

🔸Тверская область — 1

🔸Тульская область — 1

🔸Калининградская область — 1

🔸Республика Калмыкия — 1

🔸Ставропольский край — 1

🔸Оренбургская область — 1

🔸Республика Хакасия — 1

🔸Алтайский край — 1

🔸Иркутская область — 1

🔸Новосибирская область — 1