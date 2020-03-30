В России зафиксировано 302 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах, зафиксирован один летальный случай в Псковской области. Впервые диагнозы поставлены во Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. За сутки по России полностью выздоровели два человека.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 836 случаев коронавируса в 71 регионе. За весь период зафиксировано 9 летальных случаев, выздоровели 66 человек.
Новые случаи:
🔸Москва — 212
🔸Республика Коми — 15
🔸Санкт-Петербург — 8
🔸Московская область — 7
🔸Республика Бурятия — 5
🔸Архангельская область — 4
🔸Белгородская область — 3
🔸Псковская область — 3
🔸Республика Адыгея — 3
🔸Республика Дагестан — 3
🔸Кировская область — 3
🔸Владимирская область — 2
🔸Ивановская область — 2
🔸Рязанская область — 2
🔸Вологодская область — 2
🔸Ленинградская область - 2
🔸Мурманская область — 2
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 2
🔸Республика Марий Эл — 2
🔸Пермский край — 2
🔸Саратовская область — 2
🔸Челябинская область — 2
🔸Красноярский край — 2
🔸Калужская область — 1
🔸Липецкая область — 1
🔸Тверская область — 1
🔸Тульская область — 1
🔸Калининградская область — 1
🔸Республика Калмыкия — 1
🔸Ставропольский край — 1
🔸Оренбургская область — 1
🔸Республика Хакасия — 1
🔸Алтайский край — 1
🔸Иркутская область — 1
🔸Новосибирская область — 1