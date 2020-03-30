Обвиняемые в мошенничестве сотрудники ЛДПР заявили, что тратили похищенные деньги по указанию сына Жириновского

Двое сотрудников аппарата ЛДПР, обвиняемые в мошенничестве, связанном с хищением денег у партийных молодежных организаций, заявили следствию, что тратили украденное по указанию депутата Госдумы Игоря Лебедева (сына лидера партии Владимира Жириновского). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Дело о мошенничестве было возбуждено в августе 2018 года, обвинения предъявлены двум сотрудникам аппарата партии. Отмечается, что обвиняемые на протяжении всего периода расследования настаивали на проведении очных ставок с сыном Жириновского Лебедевым, «так как, с их слов, якобы похищенные деньги они тратили по его указанию». Но депутат до октября 2019 года категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми.

Зимой 2020 года прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу. Ход предварительного расследования был взят на контроль Следственным департаментом МВД России, а с 3 марта дело было передано для дальнейшей работы в следственное управление следственного комитета ЦАО Москвы.