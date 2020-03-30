В Крыму возбудили первое уголовное дело за несоблюдение карантина

На жителя Крыма, зараженного коронавирусом и не соблюдавшего режим самоизоляции, завели уголовное дело. Об этом рассказал замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин, передает «Крым-информ».

29 марта сообщалось, что крымчанин пришел в медицинский центр, где заразил коронавирусом сотрудника. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от правоохранительных органов инициировать уголовное преследование.

В Крыму на утро 30 марта было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Еще пять заразившихся зарегистрированы в Севастополе.