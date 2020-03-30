Курс доллара превысил 80 рублей

Утром 30 марта курс доллара на Московской бирже вырос на 2,06%, до ₽80,44; евро подскочил на 1,47% — до ₽89,02. Рубль снизился по отношению к основным мировым валютам на фоне негативной динамики на мировых финансовых рынках и продолжения падения стоимости нефти, пишет РБК. Цена ближайшего фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 6,6%, до $23,29 за баррель.



В случае ухудшения настроений на внешних рынках в ходе торгов американская валюта может попытаться закрепиться выше ₽80 за доллар, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Снижение стоимости нефти сегодня может продолжиться в отсутствие каких-либо позитивных новостей и надежд на скорое разрешение проблемы спроса на сырье на мировом рынке.



От более сильного ослабления рубль могут удержать продажи валюты со стороны Банка России в рамках бюджетного правила. Кроме того, ЦБ будет продавать валюту, которая поступила из Фонда национального благосостояния для оплаты контрольного пакета акций Сбербанка. Продажи будут проводиться при цене нефти марки Urals ниже $25 за баррель до конца сентября.

