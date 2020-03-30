Павел Чиков: Юридический Франкенштейн

Как известно, указ мэра Москвы и постановление губернатора Подмосковья вызваны обстоятельствами медицинского характера, а конкретно пандемией коронавируса. Наиболее применим к ситуации закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В нем есть понятие «карантин» и полномочия по введению различных ограничений. Однако в указе Собянина нет ни ссылок на этот закон, ни вообще упоминания карантина, предписания санитарных врачей, на основании которых принимаются меры. Хотя по логике в условиях заболевания именно врачи, а не чиновники должны предлагать вводить ограничения. Другое дело, что власть врачей не безгранична, останавливать работу бизнеса в мегаполисе и запрещать жителям многомиллионного города выходить из дома они вряд ли вправе.

Перечень вводимых ограничений более всего похож на список из закона о чрезвычайном положении. Но его можно ввести только указом президента. Дмитрий Песков заявляет, что Кремль поддерживает введение в Москве новых ограничений из-за коронавируса, однако никаких указов об этом пока нет.

В самом указе мэра Москвы есть ссылка только на закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Заболеваний среди причин чрезвычайных ситуаций в законе нет. Правительство только внесло соответствующий законопроект на прошлой неделе, предложив в перечень причин возникновения чрезвычайных ситуаций добавить случаи, связанные с распространением заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Мэр и губернатор вправе объявить чрезвычайную ситуацию регионального характера. Это бы дало основания для введения определенных ограничений. Однако ни тот, ни другой такого не объявили.

Отсутствие правовой определенности влечет за собой полную неразбериху. Полиция в Подмосковье уже стращает жителей комендантским часом. Бизнес не понимает, будет ли кто-то возмещать убытки. Граждане не знают, будут ли их наказывать за выгул собаки или вынос мусора.

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