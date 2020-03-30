Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина

Административное наказание для нарушителей карантина будет ужесточаться, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство одобрило соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, передает «Интерфакс».

По словам Мишустина, меры, которые принимает правительство и озвучены президентом, оправданны.

В Москве с 28 марта по 5 апреля закрыты все розничные магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости, рестораны и кафе. Аналогичные ограничения начали вводить власти других регионов. Сергей Собянин также объявил о введении с 30 марта режима домашней самоизоляции для всех жителей Москвы, вне зависимости от возраста. Движение личного и общественного автотранспорта не ограничивается. Въезд и выезд из столицы не запрещен.