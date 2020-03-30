62% россиян поддерживают ограничение возраста для президента

35% опрошенных россиян считают, что президентом страны не должен быть человек, достигший пенсионного возраста. 23% считают, что возраст главы государства не должен превышать 70 лет, как у госслужащих, еще 4% выбрали другие варианты ограничения количества лет. Об этом говорится в исследовании «Левада-центра», опубликованного «Открытыми медиа».

31% респондентов считает, что возраст для президента не надо ограничивать. При этом 37% опрошенных также против сменяемости власти (50% — за). Год назад за сохранение власти у президента России Владимира Путина после 2024 года выступали 54% респондентов. Сейчас большинство граждан не хотят видеть действующего президента на этой должности во время последующих сроков. По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, рост недовольства федеральными властями в сельской местности достиг тех же значений, что и в Москве. В столице за введение возрастных ограничений для президента выступает 65% опрошенных, а в сельской местности 67%. Чаще всего этой точки зрения придерживаются молодые люди от 18 до 24 лет.