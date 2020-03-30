Прихожане разных стран игнорируют дистанцирование

Работа религиозных учреждений продолжается по всему миру, от Москвы до Рио, так как представители разных конфессий игнорируют риск коронавируса. Об этом пишет The Guardian.

В воскресенье 29 марта миллионы людей по всему миру присоединились к церковным службам в интернете, поскольку обычные для них места поклонения были закрыты. Но кое-где священнослужители настаивали на том, чтобы двери их церквей оставались открытыми.

На следующий день после того, как Папа Франциск произнес благословение на пустой площади Святого Петра в Ватикане, а его речь посмотрели по ТВ около 11 млн человек, в некоторых российских крупнейших храмах прошли воскресные богослужения. Руководители православных церквей говорят, что право проводить службы является выражением религиозной свободы. Так в Казанском соборе в Санкт-Петербурге на причастие собрались десятки прихожан, многие из которых были пожилыми людьми. Ранее в марте руководство собора уже подвергалось резкой критике за то, что продолжало демонстрировать реликвию Иоанна Крестителя, несмотря на опасения, что целующие ее посетители могут ускорить распространение коронавируса.

Русская православная церковь настаивала на том, что мэры не могут закрывать церкви, а она будет продолжать «выполнять свой пастырский долг», если не получит приказ Кремля. Но позже в воскресенье патриарх Московский Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения церквей, выступая в московском храме Христа Спасителя.

«51 год я проповедую с кафедр, призываю людей приходить в храмы, преодолевать тяготение своей собственной злой воли и внешних обстоятельств, я этому призыву посвятил всю свою жизнь, и надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов», — заявил патриарх.

В американской Луизиане, пораженной вирусом, сотни верующих посещали службы в воскресенье, пренебрегая запретом на большие собрания. Так, около 500 человек всех возрастов находились в церкви Life Tabernacle в Батон-Руж.

В Румынии и Грузии, двух странах с сильно ортодоксальным христианским населением, выражались опасения, что некоторые священники продолжат использовать общую ложку для ритуала причастия. В прошлое воскресенье, на следующий день после введения жесткого карантина в Румынии, появились видеозаписи из города Клуж, где священники использовали общую ложку. В Грузии, хотя церковь велела молящимся не проводить длительное время в церквях и не приходить в случае болезни, был отклонен призыв отказаться от повторного использования ложек, из-за того что причастие является священной церемонией, и болезнь якобы невозможно получить во время нее.

В преимущественно католической Польше из-за коронавируса сначала ограничили число прихожан до 50 за раз, а на прошлой неделе — сократили до пяти. Архиепископ Станислав Гондецкий, глава польского епископата, ранее в марте призвал к большему количеству церковных служб для размещения верующих, поскольку не молиться во время эпидемии было бы «немыслимо». Однако позже он призвал верующих пользоваться трансляциями богослужений, особенно в период Пасхи.

В Бразилии президент Жаир Болсонару, который назвал коронавирус «небольшим гриппом», включил церкви в список «общественных услуг», необходимых для «выживания, здоровья и безопасности» населения, при условии что они будут следовать руководящим принципам министерства здравоохранения. Через два дня после выхода этого постановления его приостановил судья штата Рио-де-Жанейро. Соборы в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро в настоящее время закрыты, и основная масса служб проводится онлайн, хотя некоторые помещения все еще доступны для молитв.

Дом Вальмор Азеведо, архиепископ Белу-Оризонти и президент Национальной конференции епископов Бразилии на прошлой неделе сказал прихожанам «оставаться дома». При этом различные католические организации страны назвали «кампанию дезинформации» Болсонару «серьезной угрозой для всех бразильцев».

Около половины бразильцев являются католиками, но 31% — относит себя к евангельским церквям, которые в основном поддерживают Болсонару.

В выходные Ватикан заявил, что у папы Франциска не было выявлено коронавируса, после того как в результате проверки персонала Святого Престола был обнаружен новый случай. Общее количество людей с COVID-19 в Ватикане сейчас шесть. «Я могу подтвердить, что ни Папа, ни его ближайшие соратники не заражены», — сказал представитель Ватикана.